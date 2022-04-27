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İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklanan İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi.
İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlik kartlarını sosyal medyadan paylaştıktan sonra açılan soruşturma kapsamında "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçlamasıyla tutuklanan 

İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi. Haskoloğlu'nun avukatı Emrah Karatay sosyal medya hesabından, "Müvekkilimiz  an itibariyle itirazımız neticesinde tahliye edilmiştir. İbrahim artık serbest şeklinde paylaşım yaptı. İbrahim Haskoloğlu geçen pazartesi günü gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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