İbrahim Tatlıses'ten oğluna: Geldi, numarasını yaptı gitti

İbrahim Tatlıses, geçirdiği trafik kazasında yardımına gelen küs oğlu Ahmet'le barıştıkları haberlerini yalanlayarak "Geldi, numarasını yaptı gitti" dedi.

Türkücü İbrahim Tatlıses, geçirdiği trafik kazasında yardımına gelen küs oğlu Ahmet'le barıştıkları haberlerini yalanlayarak "Geldi, numarasını yaptı gitti" dedi.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Bodrum Yalıkavak'ta trafik kazası geçirmişti. Türkücü Tatlıses'in kaza yerine ilk gelen isim ise küs ve davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu.

Tatlıses oğlu hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

Bilal Özcan'a konuşan Tatlıses, oğlu Ahmet için "Artist artist… Geldi, numarasını yaptı gitti" açıklamasında bulundu.

Özcan ile Tatlıses arasındaki diyalog şu şekilde:

B.Ö: Oğlunuz Ahmet, kazadan sonra hastane odasında elinizi öptü mü?

İbrahim Tatlıses: Ben elimi öptürmem kimseye.

B.Ö- Peki, Ahmet’le barış oldu mu?

İbrahim Tatlıses: Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım.

B.Ö- Ya yapmayın, bu olay vesile olsaydı barışa…

(İbrahim Tatlıses Burada sinirlendi ve sesini yükselterek cevap verdi…)

İbrahim Tatlıses: Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik; kahvaltıda neredeydi?

B.Ö: Barış olsa iyi olurdu.

İbrahim Tatlıses Hâlâ barış diyor… Artist; artist… Geldi, numarasını yaptı gitti.