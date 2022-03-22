İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş ve Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında bulunan İbrahim Üzülmez, hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş yeni teknik direktörünü arıyor. Yönetim, yabancı teknik direktör konusunda fikir birliğine varamazsa, Ahmet Nur Çebi takımın başına eski teknik direktörü Şenol Güneş'i getirmek istiyor.

Anlaşmaya varılırsa, takımın başına sezon sonuna kadar İbrahim Üzülmez geçecek. Üzülmez yeni sezonda da, Şenol Güneş'in ekibine yardımcı antrenör olarak katılacak.

48 yaşındaki teknik adam, Mynet'e konuştu. Beşiktaş ile ilgili konuşan İbrahim Üzülmez, "Beşiktaş benim yuvam. Senelerce kaptanlığını yaptım. Göreve geleceksem para bile konuşmam. Beşiktaş benim hayatım için çok farklı bir planda. Her zaman hayalimde Beşiktaş teknik direktörlüğü var. Bugün bir toplantı yapılacak. Oradan çıkacak sonuca göre biz de hareket edeceğiz." dedi.

Ahmet Nur Çebi ile görüştü mü?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğünü söyleyen Üzülmez, "Ahmet Nur Çebi ile görüştüm. Ahmet Nur Çebi ile her zaman görüşürüm... Çok değer verdiğim bir kişilik. Ara sıra ararım, konuşuruz. Sadece Beşiktaş üzerinden değil herhangi bir olayda da Ahmet bey ile görüşürüm. Teknik direktörlük için de görüştük. Neler olacağına bakacağız. Benim tavrım net. Beşiktaş beni isterse seve seve gelirim." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş ile çalışır mı?

Şenol Güneş iddiaları hakkında da bilgi veren İbrahim Üzülmez, "Şenol Güneş, Türkiye'nin yetiştirdiği ender hocalardan biridir. Kendisiyle Milli Takımda da çalıştım. Çok sevdiğim biri kendisi. Beşiktaş yönetiminin Şenol Güneş ile ilgili tasarrufu olup olmadığını bilmiyorum. Fakat önümüzdeki sezon takımın başına Şenol Güneş gelecekse, ben onun yardımcılığını yapmayı kabul ederim. Benim için hiçbir sorun olmaz. Bu sezon 8 maç takımın başında kalıp, seneye Şenol hocanın yardımcılığını yaparım." açıklamasını yaptı.