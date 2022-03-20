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İçişleri: 81 ildeki uygulamada aranan 1126 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1126 kişinin yakalandığını, 370 kişiye de adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.
İçişleri: 81 ildeki uygulamada aranan 1126 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, arananların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı.

50 bin 729 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; çeşitli suçlardan aranan 1126 kişi yakalandı, 57 kişi gözaltına alındı, 370 kişiye de adli ve idari işlem yapıldı. Uygulamada, 167 bin 432 araç kontrol edildi, 4 bin 438 araca yönelik para cezası uygulandı, 656 araç trafikten menedildi, 24 şüpheli araca da el koyuldu. 

20 bin 102 iş yerinin denetlendiği uygulamada; 10 iş yerine idari, 38 iş yerine adli olmak üzere toplam 48 iş yerine yönelik işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 15 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 188 mermi/av tüfeği kartuşu, 7 kesici/delici alet, 6 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu madde ve 1250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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