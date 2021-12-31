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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 81 ilde alınan tedbirleri takip etti

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yılbaşı nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirleri, Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) takip etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 81 ilde alınan tedbirleri takip etti

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz, ülke genelinde alınan tedbirlere dair uygulamaları ve genel durumu, İçişleri Bakanlığı binasında bulunan GAMER'den takip etti. Bakan Yardımcısı Çataklı, 81 ilde görev yapan emniyet, jandarma ve sahil güvenlik yetkilileriyle dev ekranda görüntülü görüşme yaparak son duruma ilişkin bilgi aldı.

'340 BİN 351 PERSONEL GÖREV YAPACAK'

Bakan Yardımcısı Çataklı, İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için en üst düzeyde tedbirlerin alındığını söyledi. Çataklı, "Emniyetimizden, jandarmamızdan, Sahil Güvenlik Komutanlığımızdan 340 bin 351 personel, 55 bin 466 ekip görev yapacak. Yine bu çerçevede 769 hava aracı, 218 deniz aracı ve 588 dedektör köpeklerle arkadaşlarımız istifade edecek. Yılbaşı gecesi trafik tedbirleri önemli. Yol güzergahlarında trafik ekiplerimiz tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandırılacak. Yağış nedeniyle karayollarının kapanması durumunda araçları önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirecekler ve vatandaşlarımızın evlerine sağlıklı bir şekilde dönebilmeleri için özellikle saat 24.00'ten sonra alkol denetimlerine de ağırlık verecekler" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI DA ÖNLEMLER ALINDI'

Çataklı, terör örgütlerine karşı da önlemler alındığına da dikkat çekerek, "Yılbaşı gecesi olması dolayısıyla terör örgütü mensuplarının sınırlarımızdan illegal geçiş yapma arayışında olabilecekleri, yine sınır hatlarına el yapımı patlayıcı ve benzeri tarzı yöntemlerle eylem yapabilecekleri ihtimalleri de dikkate alacağız. Yine başta büyükşehirlerimiz olmak üzere araç gereç ve dedektör köpekleri de kullanmak üzere bütün unsurlarımızı emniyet ve asayiş için seferber ettik" ifadelerini kullandı.

Deniz kenarı illerde sahil güvenlik önlemlerin artırılarak göçmen kaçakçılığına yönelik tedbirlerin alındığını ifade eden Çataklı, vatandaşların can güvenliğini tehdit edebilecek uyuşturucu ve sahte içki satışının engellenmesine ve ele geçirilmesine yönelik denetimlerin artırıldığını söyledi. Yüzbinlerce personel ile Türkiye çapında güvenlik denetimlerinin 24 saat devam edeceğini söyleyen Çataklı, vatandaşları Kovid- 19'a karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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