İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ağustos ayında 90 terörist etkisiz hale getirildi

Ağustos ayında "5’i liste dışı, 2’si gri, 4’ü turuncu ve 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16’sı ölü, 60’ı sağ, 14’ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirildi.

Çataklı'nın açıklamaları şu şekilde;

Ağustos ayı içerisinde PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 9’u büyük, 29’u orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 563 operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 858 operasyon yapılmıştır.

Bu operasyonlarda aralarında 5’i liste dışı, 2’si gri, 4’ü turuncu ve 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 16’sı ölü, 60’ı sağ, 14’ü teslim toplam 90 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 77’si PKK/KCK, 13’ü DEAŞ terör örgütü mensubudur.