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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 142 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, “Bu operasyonlarda aralarında 1’i liste dışı, 1’i gri 2’si turuncu, 2’si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir.” dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 142 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "2022 Haziran ayında terör örgütü PKK’ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında; kırsal alanda 8’i büyük, 61’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 421 operasyon yapılmıştır." açıklamasında bulundu.

Bakan Çataklı, "Bu operasyonlarda aralarında 1’i liste dışı, 1’i gri 2’si turuncu, 2’si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Haziran ayında 16 terör eylemi engellenmiştir." dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

KAYIT ALTINA ALINAN SURİYELİ SAYISI

Kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 648 bin 983. Yılbaşından itibaren 48 bin 233 göçmen sınır dışı edildi. Haziran ayında ise 16 bin 710 göçmen sınır dışı edildi.

HDP KONGRESİNDE PANKART AÇMA GİRİŞİMİ

Şu ana kadar 6 yakalama ve gözaltı var.15 şahsın yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN İDDİALARI

(Ümit Özdağ'ın iç savaş çıkacağı iddiası): Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşü söz konusu değil.

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