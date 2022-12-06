İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Silindir Operasyonu başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "18 organize suç çetesini kapsayan toplam 502 hedefe yönelik 'Silindir' kod adlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Soylu, 50 ilde 502 hakkında gözaltı kararı verildiğini bunlardan 400'ünün gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, "2022 yılında daha bir ayımız var 2 bin 703 gözaltı, 211 operasyon, 840 tutuklu var." açıklamasında bulundu. Düzenlenen operasyonlara ilişkin de Soylu, "Biz bunlara planlı ve eş zamanlı operasyonlar diyoruz." diyerek, bu örgütlere bedeli ne olursa olsun acımasız olunacağını ifade etti.

SİLİNDİR OPERASYONU BAŞLADI

Organize suç örgütlerinin bir bölümü uluslararası istihbaratların bir uzantısı olarak Türkiye'ye kullanılan yapılardır, biz her birinin operasyon düzenleyerek Türkiye'de etki kabiliyetlerini kaldırmaya çalışan, bunu vatandaşımızın gündelik hayatına sirayet etmemesi için bir çaba ortaya koyuyoruz.

Bugün yaklaşık 50 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 18 organize suç çetesini kapsayan toplam 502 hedefe yönelik 'Silindir' kod adlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında; turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimiz ve turistik diğer şehirlerimizi de kapsayan;

21.05.2021 tarihinde 8 ilimizde SAHİL RÜZGARI,

05.10.2021 tarihinde 9 ilimizde SAHİL RÜZGARI-2,

26.05.2022 tarihinde 16 ilimizde MÜSİLAJ-1,

30.09.2022 tarihinde 20 ilimizde MÜSİLAJ 2,

Ülke genelinde;

24.12.2021 tarihinde 30 ilimizde TIRPAN

01.07.2022 tarihinde 24 ilimizde TÜMÖR kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu operasyonlarda toplam 66 organize suç örgütü çökertilmiş ve 335 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Devam eden süreçte yapılan çalışmalar kapsamında; toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan 18 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 55 suç grubuna yönelik; ‘SİLİNDİR’ kod adlı eş zamanlı planlı operasyonel çalışması planlanmıştır.

Yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 50 ilimizde ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit suçlarını ve söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara yönelik 06.12.2022 tarihinde gerçekleştirilecek ‘SİLİNDİR’ kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar kapsamında toplam 502 şüpheli şahıs hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından gözaltı kararı verilmiştir.

Kamu güvenliği ve barışını korumak en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur.

SİLİNDİR OPERASYONUNDA TESPİTİ YAPILAN SUÇ YÖNTEMLERİ

Tefecilik faaliyetleri ile borçlandırdıkları ve silah zoru ile senet imzalattırdıkları kişilerin ikametlerine silahlı baskın düzenledikleri ve mağdur şahısları ailelerinin yanında darp ettikleri anları kayıt altına alarak bu görüntüleri zorla para tahsilat etmek maksatlı diğer mağdurlara izlettikleri ve ölümle tehdit ettikleri bu kişileri intihara sürükledikleri,

Uyuşturucu madde ticareti faaliyetleri esnasında Metamfetamin isimli uyuşturucu maddesinin kaybolmasından sorumlu tuttukları bir kadın şahsı zorla kaçırarak örgüt liderine ait çiftlik evinde darp ve tecavüz ettikleri,

Örgüte ait işletmelerdeki malzemelerin kaybolduğu veya çalındığı iddiası ile iş yeri çalışanı mağdur kişileri sorumlu tutarak zorla para talep ettikleri, para vermeyi reddeden bu kişileri ormana götürerek hortum ile darp ettikleri ve elektrik vererek işkence yaptıkları,

Et ve benzeri ürünleri satan esnaflardan ürünlerinin bozuk olduğu iddiası ile sözde ceza kestiklerini belirterek silah zoru ile haraç istedikleri ve kendilerine karşı gelen bölge esnafını darp ettikleri ve silahlı saldırı düzenledikleri,

Ruhsatsız işlettikleri pazaryerlerindeki usulsüzlüğünü tespit eden Belediye görevlilerinden zarara uğradıklarını öne sürerek ve sözde ceza kestiklerini belirterek tehdit yoluyla para istedikleri,

Rüşvet yolu ile kontrollerine aldıkları Kamu Kurumu yöneticileri aracılığı ile örgüt üyelerini bu kurumların ihale işlemlerinin yürütüldüğü kısımlara yerleştirdikleri ve bu kişiler sayesinde paravan şirketler ile girdikleri kamu ihalelerini kazandıkları ve esnafın veya vatandaşların bağışladıkları malzemeleri ihale usulü satışa çıkararak haksız kazanç elde ettikleri,

Haraç vermeyi reddeden eğlence mekânlarında hesap ödemeyerek kasıtlı olarak taşkınlık ve silahlı kavga çıkarttıkları, bu yöntemle müşteri kaybeden işletme sahiplerini iflasa sürükledikleri ve akabinde bu işyerlerinin işletmeciliğini veya sözde güvenliğini zorla alarak kendilerine yasadışı gelir elde ettikleri

İş insanları arasındaki ticari faaliyetlerdeki anlaşmazlıklardan haberdar olmaları üzerine örgüt üyelerince bu kişilere silahlı eylemler düzenlendikleri, akabinde kendilerine yönelik bu saldırıların ticari faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştiği algısına kapılan ve can korkusu yaşayan iş insanlarının bu durumundan faydalanarak sözde koruma hizmeti adı altında para aldıkları,

Otel işletmelerine sözde koruma sağlama maksadı ile zorla yerleşikleri, bu hizmet karşılığında işletme sahiplerine silah zoru ile yüksek meblağlarda senet imzalattırdıkları ve devam eden süreçte bu senetler karşılığı kendilerini tehdit yolu ile ortak ettikleri otel işletmelerinde uyuşturucu ticareti ve fuhuş yaptırarak yasadışı gelir elde ettikleri,

İş insanları arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil olarak olarak, aldıkları kararlara uymayan borçlu kişilere yönelik silahlı saldırı ve tehdit eylemleri gerçekleştirdikleri,

Örgütsel suç faaliyetlerinden uzaklaşarak normal hayata dönmek isteyen eski örgüt üyelerine ve ailelerine yönelik ikametlerinde iken veya araçları ile seyir halinde iken silahlı saldırı eylemleri düzenledikleri,

İş insanları arasındaki anlaşmazlıkları sulh ile çözme bahanesi ile bu kişilere ulaştıkları ve devam eden süreçte bu iş insanlarını silah zoru ile yağmalayarak elde ettikleri yasadışı gelir ile örgüte silah temin ettikleri,

Mağdur kişilerin ve aleyhlerine tanıklık yapan kişilerin adli makamlara verdikleri şikâyet beyanlarını değiştirmeleri veya geri çekmeleri maksatlı silahlı tehditlerde ve eylemlerde bulundukları ve duruşma günleri adliyeye toplu olarak giderek bu kişilere gözdağı verdikleri,

55 suç grubunun ise organize suç örgütlerine 6136 SKM kapsamında değerlendirilen silah ve türevlerini temin ettikleri tespit edilmiştir.