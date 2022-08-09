İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Türkiye'de kaç tane terörist var?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 100'e yakın teröristin kaldığını belirterek "Ama bu hemen her şey bitmiş demek değildir. Meselelere rasyonel bakmalıyız, doğru ölçekle bakmalıyız ve doğru ölçekle devam ettirmeliyiz." dedi.

13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükelçiler Konferansı ve Antalya Diplomasi Forumu'nun, Türkiye'nin geldiği noktayı, özünü çok iyi ifade ettiğini ve Anadolu'yu küresel bir akıl merkezi haline getirdiğini söyledi. Soylu, diplomasi formunun içeriğinin doldurulmasıyla ilgili mücadele ortaya koyan herkese teşekkür etti.

Küresel aktörlerin yetişemediği, çözemediği problemlerin, "pandemi süreci ve etkileri, göç, enerji krizi ve bunların oluşturduğu ekonomik süreçler" olduğunu belirten Soylu, Batı'nın göç, enerji krizi ve ekonomik süreçler konusundaki tavrını eleştirdi. Bakan Soylu, dünyadaki üretim sistemlerinin değiştiğini, göç meselesinin bitmeyeceğini, daha farklı bir duruma evrileceğini ve diğer birçok toplumsal olayın sona ermeyeceğini dile getirdi.

Dünya genelinde sosyal medya platformlarıyla uluslararası yeni bir vesayet sisteminin oluşturulduğuna işaret eden Soylu, mali suçlar problemi ve uyuşturucu meselesinin de gündemde olduğunu aktardı.

Dünya genelinde son bir yıldaki uyuşturucu akışına değinen İçişleri Bakanı Soylu, Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra Afganistan'da afyon ekiminin azaldığına dikkati çekti. Soylu, "Afganistan-İran hattından Türkiye'ye giren eroin, afyon miktarında azalma var ve rotayı değiştirdiler. Rotayı Akdeniz hattı üzerinden Avrupa'ya ulaştırmaya çalışıyorlar. Biz bunu nasıl anlıyoruz? Çünkü Avrupa'daki eroin fiyatının yükselmediğini, tam tersi bulunduğu noktadan biraz daha düştüğünü, yani Türkiye üzerindeki yakalamaların çok büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"Terör örgütünün saldırıları yüzde 95 azaldı"

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizerek terör örgütünün Türkiye'de 2018'de sayısı 3 bin 867 olan telsiz konuşmalarının şu anda 29 olduğunu ve 2018'de 408 olan Türkiye'ye giriş yapan terörist sayısının bugün 46 olduğunu kaydetti.

Göç, organize kaçakçılık ve sınır güvenliğine yönelik tedbirlere ilişkin verileri paylaşan Soylu, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'ye yönelik operasyonlar yapılınca terör örgütü PKK'nın alternatif bölgeler oluşturmaya çalıştığını anlattı. Soylu, Türkiye'den sınır dışına giden terörist sayısının 2015'te 5 bin 584, geçen yıl 51 ve bu yıl da şu ana kadar 30 olduğunu bildirerek, "Bir yılda binlerin üzerinde eylem engellenirken şu anda engellenen eylem sayısı 102'ye, terör örgütünün saldırıları da yüzde 95 azalarak çok az bir noktaya gelmiştir. Saldırıların önemli bir bölümü de sınırlardan gelen tacizlerdir." ifadesini kullandı.

"2 milyon 650 bin kişinin sınırlardan girmesini engelledik"

Jandarmada profesyonelleşmenin yüzde 32'den yüzde 90'lara çıktığını, bu oranının sahil güvenlikte yüzde 100 olduğunu aktaran Soylu, "Türkiye'de 100'e yakın terörist kaldı ama bu, hemen her şey bitmiş demek değildir. Meselelere rasyonel bakmalıyız, doğru bir ölçekle bakmalıyız ve doğru bir ölçekle devam ettirmeliyiz. Mücadelemizden de herhangi bir geri adım atmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa ve Türkiye'nin sınır dışı etme çalışmalarına ilişkin de "Türkiye'den 703 bin 80 kişi Avrupa'ya geçmiş. Türkiye'den 361 bin kişiyi son 5 yılda sınır dışı etmişiz. Avrupa'nın toplam sınır dışı etme oranı yüzde 18'dir. Bizim toplam sınır dışı etme oranı yüzde 57'dir. 2 milyon 650 bin kişinin sınırlardan girmesini engelledik." dedi.