İçişleri Bakanı Soylu, Bozkurt'ta incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Şiddetli yağışın ardından geçen yıl 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı ilçede düzenlenen iftar programına katılan Soylu, ardından Ezine Çayı'nda yapımı devam eden köprüyü inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Soylu, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Soylu, daha sonra ziyaret ettiği Bozkurt Belediyesi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı, burada öğrencilerle görüştü.

Abana Belediyesini de ziyaret eden Bakan Soylu, ardından kentten ayrıldı.