  • BIST 2.544,12
  • Altın 1002.94
  • Dolar 17.9066
  • Euro 18.346
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 26 °C
»

İçişleri Bakanı Soylu'dan, ABD Büyükelçiliğinin başsağlığı mesajına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin, İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için yayımladığı başsağlığı mesajına tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Soylu'dan, ABD Büyükelçiliğinin başsağlığı mesajına tepki

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Büyükelçiliğinin İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajlarının ekran görüntüsüne yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmi ağıt yakan ABD resmi makamlarının, şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atama kararları Resmi Gazete'de28 Temmuz 2022 Perşembe 10:04
  • Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda 21 gözaltı28 Temmuz 2022 Perşembe 10:04
  • Kocaeli'de galvaniz fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı28 Temmuz 2022 Perşembe 10:02
  • ABD'den "terörle mücadele" açıklaması: Türkiye'nin yanındayız28 Temmuz 2022 Perşembe 09:54
  • Rakip firmaya geçmek isteyen işçi tazminattan oldu28 Temmuz 2022 Perşembe 09:44
  • Türkiye'ye sızan 3 PKK'lı ölü olarak ele geçirildi28 Temmuz 2022 Perşembe 09:32
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda kritik atamalar28 Temmuz 2022 Perşembe 09:00
  • Türkiye ve dünya gündemi28 Temmuz 2022 Perşembe 07:03
  • Binbaşı Arslan Kulaksız şehit olduğu yerde anıldı27 Temmuz 2022 Çarşamba 21:42
  • Türkiye, en çok insani yardım yapan ülke sıralamasında zirvedeki yerini korudu27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti