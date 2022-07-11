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İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul metrosunda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul metrosunda sözlü saldırıya maruz kalan Senegalli aileye ziyarette bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul metrosunda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret

Edinilen bilgiye göre Soylu, Yenikapı-Hacıosman metro hattında bir kişinin sözlü saldırısına uğrayan Senegal asıllı Davut ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileğini ileten Soylu, Davut'un kızları Rukiye ve Fatma'ya hediyeler verdi.

İkamet izniyle 11 yıldır Türkiye'de bulunan Müslüman aileye yönelik davranıştan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Soylu, "Böyle bir davranışı kabul etmiyoruz. Onların öfkesi size değil, bize." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senegalli Davut, tertemiz bir insan... Eşi, kızları Rukiye ve Fatma, metroda uğradıkları ırkçı saldırıya çok üzülmüşler... Biz, Müslümanız. Bizde yabancı düşmanlığı olmaz, olamaz; bunu reddederiz. Siyasete alet edecekler diye boynumuzu eğmedik, eğmeyiz..." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun mesajının ekinde paylaştığı videoda ise Senegalli Davut ve ailesiyle sohbeti yer aldı.

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