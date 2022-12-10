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İçişleri Bakanlığı acı tabloyu duyurdu: Trafik kazalarında 2 bin 100 kişi hayatını kaybetti!

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, kasımda meydana gelen 44 bin 962 trafik kazasında 24 bin 204 kişi yaralanırken, 228 kişi de hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı acı tabloyu duyurdu: Trafik kazalarında 2 bin 100 kişi hayatını kaybetti!

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, kasım ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri ve mobese kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Türkiye genelinde 189’u ölümlü, 24 bin 204’ü yaralanmalı, 28 bin 467 hasarlı olmak üzere toplam 44 bin 962 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 24 bin 204 kişi yaralandı, 228 kişi de hayatını kaybetti. Yılın ilk 11 ayında, trafik kazalarında ölenlerin sayısı ise 2 bin 100’e çıktı.

Kasım ayında en çok kaza trafik kazası, İstanbul'da oldu. İstanbul'da ölümlü, yaralanmalı ve hasarlı toplam 5 bin 645 kaza meydana gelirken, 15 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın meydana geldiği şehirler ise Ardahan, Tunceli ve Bayburt oldu. Ekim ayında 18 bin 366 sürücü alkollü olarak araç kullanırken yakalandı, denetimlerde 1 milyon 663 bin 350 trafik cezası uygulandı, 108 bin 335 araç ise trafikten menedildi.

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