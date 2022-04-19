İçişleri Bakanlığı açıkladı: 36 bin 344 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca bu yılın ilk 3.5 aylık döneminde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı, 2 bin 545 organizatöre adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde düzensiz göçe yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Bu kapsamda bu yıl düzenlenen 4 huzur uygulamasının yanı sıra rutin ve planlı operasyonlarla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları tek tek kontrol edildi. Metruk bina, umuma açık yer, terminal ve diğer yerler olmak üzere toplam 89.991 yer denetlendi.

Düzensiz göçe yönelik bu yıl yapılan uygulamalarda; 36 bin 344 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Uygulamalarda 3.535’i yabancı uyruklu ve 336’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 3.871 şahsa ise idari yaptırım uygulandı.

2 BİN 545 ORGANİZATÖRE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Uygulamalarda aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 2.545 organizatöre adli işlem yapıldı, idari para cezası uygulandı.

Planlı ve rutin operasyonlarda; 414 kamyon-kamyonet, 138 otobüs-otomobil, 10 tekne, 36 bot ve bot motorunun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilerek, adli mercilere teslim edildi.

Ayrıca, 115 adet sahte pasaport, 5.227 adet cep telefonu, 40 adet ruhsatsız av tüfeği/tabanca, 1.289 adet mermi, 18 adet kesici/delici alet, 18.144 gr esrar, 107 gr eroin, 194 gr bonzai, 572 gr metamfetamin, 95 adet ecstasy, 9 captagon hap ve 680 adet sentetik ecza ele geçirildi.