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İçişleri Bakanlığı, 'ateşli silah ve kesici aletlerle işlenen olaylarda artış olduğu' iddiasını yalanladı

İçişleri Bakanlığı, "bireysel silahlanma, ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen olaylar ile bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısında artı
İçişleri Bakanlığı, 'ateşli silah ve kesici aletlerle işlenen olaylarda artış olduğu' iddiasını yalanladı

Bakanlığın yazılı açıklamasında, bugün bir gazetedeki "Kritik bir süreçteyiz" başlıklı haberde, bireysel silahlanma, ateşli silah ile kesici, delici aletle işlenen olaylar ve bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin verilerin yer aldığı hatırlatıldı.

Haberdeki, "2018'den bu yana silah ruhsatı alanların sayısının yüzde 100'den fazla arttığı" iddiasının doğru olmadığı belirtilen açıklamada, 2018'de 10 bin 869'u "silah bulundurma", 39 bin 516'sı "silah taşıma" olmak üzere verilen toplam silah ruhsatı sayısının 50 bin 385 olduğu bildirildi.

Açıklamada, 2021'de verilen ruhsat sayısının ise 16 bin 495'i "bulundurma", 41 bin 234'ü "taşıma" olmak üzere toplam 57 bin 729 olduğu aktarılarak, "Düzenlenen silah taşıma ruhsat sayıları, aktif silah bulunan kişi sayısını değil, düzenlenen ruhsat sayısını ifade etmektedir. Silah ruhsatının kimlere ve nasıl verileceği ilgili kanun ve yönetmelikte açıkça bellidir. Bu şartlara haiz olmayanlara asla silah taşıma ruhsatı verilmemektedir." ifadelerine yer verildi.

"Türkiye'de toplam nüfusa göre ruhsatlı silah oranı yüzde 3"
Toplam nüfuslarına göre ruhsatlı silah oranlarının İtalya'da yüzde 11,5, Çekya'da 8,3, Almanya'da 6,6, İspanya'da 6,3, Fransa'da 4,8 ve Türkiye'de yüzde 3 olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine aynı haberdeki '2021 yılında 3 bin 801 silahlı şiddet olayı yaşandı. 3 bin 801 olayda 2 bin 145 kişi yaşamını yitirdi' iddiası da abartılmış rakamlarla sunulmuştur. Emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde son 5 yıllık döneme bakıldığında ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen toplam olay sayısı ve bu olaylarda hayatını kaybeden kişi sayısında düşüş meydana geldiği görülmektedir. 2017'de olay sayısı 1730 iken, 2021 yılında bu sayı 1491'e gerilemiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2017'de 1918 iken, 2021'de 1633'e düşmüştür."

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