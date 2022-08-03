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İçişleri Bakanlığı: Bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 Temmuz ayında terör örgütlerine yönelik 728 operasyonda 2’si gri, 4’ü turuncu ve 1’i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir"
İçişleri Bakanlığı: Bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlara dair bilgi verdi: 

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2022 temmuz ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11’i büyük, 25’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 377 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 728 operasyonda 2’si gri, 4’ü turuncu ve 1’i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 10’u ölü, 44’ü sağ, 14’ü teslim toplam 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 56’sı PKK/KCK, 11’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubudur.

Ayrıca temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.141 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bunlardan 367’si PKK/KCK, 594’ü FETÖ, 136’sı DEAŞ, 44’ü sol terör mensuplarıdır. Gözaltına alınanlardan ise, 74’ü PKK/KCK, 114’ü FETÖ, 23’ü DEAŞ, 8’i sol terör örgütleri mensubu olmak üzere  219’u tutuklanmıştır.

15 Nisan 2022 tarihinden itibaren Eren Abluka Operasyonları'na başlanmış olup şu an 28 ayrı bölgede devam etmektedir. Bugüne kadar; 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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