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İçişleri Bakanlığı: Bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist yakalandı

Jandarma tarafından Suriye ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, metropollerde eylem yapma hazırlığında bulunan 2 PKK'lı terörist, 3 kilo patlayıcıyla yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: Bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de bulunan üst düzey PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarının talimatıyla Türkiye'de sansasyonel amaçlı bombalı eylemler yapmak maksadıyla bir grup teröriste özel eğitim verilerek yasa dışı yollarla sokulacağı bilgisi üzerine, Jandarma İstihbarat Komutanlığı harekete geçti.

Eylem yapacak teröristlerin bulunması için özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, 2 PKK'lı teröristi tespit ederek takibe aldı.

Jandarma tarafından Suriye Resulayn ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 terörist yakalandı. Operasyonda, uzaktan komuta edilerek patlatılan 3 kilo C-4 patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, ateşleyici ve başlatıcı düzenekler ile elektronik materyal ele geçirildi.

Ayrıca teröristlere patlayıcıların taşınmasında yardım eden 7 şüpheli de gözaltına alındı.

Teröristlere, metropollerin başta olduğu yerlerde eylem yapma talimatının Suriye Haseke'de bulunan üst düzey bir örgüt mensubu tarafından verildiği belirlendi.

Yakalanan teröristlere, yurt içinde bombalı eylemler yapmak üzere Suriye'de özel olarak keskin nişancı, mayın döşeme, istihbarat toplama ve sabotaj eğitimi verildiği, iki teröristin ve iş birlikçilerinin Suriye'de harekat bölgelerinde bulunan güvenlik güçlerine, sivil halka yönelik gerçekleştirilen birçok bombalı saldırının da failleri arasında yer aldığı tespit edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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