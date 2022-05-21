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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka operasyonlarında 1'i turuncu kategoride 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

15 Nisan’da başlatılan Eren Abluka operasyonları; Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Ağrı, Elazığ ve Hatay illerinde devam ediyor. 

İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda 1'i turuncu kategoride, 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ağrı'da 1, Hakkari'de 6, Şırnak'ta ise 5 terörist operasyon kapsamında etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda sığınak ve mağara imha edildi. 

Terör örgütlerine karşı sınırlarda da operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14'ü FETÖ terör örgütü mensubu 21 kişinin yakalandığını duyurdu.

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