  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 3 °C
»

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 986 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde 'Huzurlu Sokaklar ve Narkodik Suçları Uygulaması'nda 372 bin 725 kişinin kontrol edildiğini, 986 aranan kişinin yakalandığını ve 49 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 986 kişi yakalandı!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, güvenlik güçlerimizin her zaman ve her yerde varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olacak şekilde suç işleme amacındakilerin caydırılması amacı ile özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane,
kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation vb. oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması” yapılmıştır.

Ülke genelinde 11.562 karma ekip, 267 dedektör köpek ve 45.479 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 372.725 şahıs kontrol edilmiş, 986 aranan şahıs yakalanmış, 49 şahıs gözaltına alınmıştır.

111 şahsa idari ve 59 şahsa adli olmak üzere toplam 170 şahsa işlem yapılmıştır. Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulamasında, 85.230 araç kontrol edilmiş, 3.407 araca idari para cezası uygulanmış, 375 araç trafikten men edilmiş, 5 aranan araç yakalanmıştır.

18.802 işyeri denetlenmiş, 77 işyerine idari para cezası uygulanmıştır. Uygulamalarda, 28 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet av tüfeği, 12 adet kesici/delici alet, 11 adet kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamaları yaygınlaşıyor22 Ocak 2022 Cumartesi 13:16
  • İstanbul'da hemşireyi silahla öldüren zanlı tutuklandı22 Ocak 2022 Cumartesi 10:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti22 Ocak 2022 Cumartesi 09:59
  • El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele TUSAŞ'ı ziyaret etti22 Ocak 2022 Cumartesi 09:58
  • Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki22 Ocak 2022 Cumartesi 09:54
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap, millete ve milli iradeye hakaret22 Ocak 2022 Cumartesi 09:53
  • Türkiye ve dünya gündemi22 Ocak 2022 Cumartesi 09:52
  • Skandal sözleri sonrası Sedef Kabaş gözaltına alındı22 Ocak 2022 Cumartesi 09:41
  • ABD'de hükümetin federal çalışanlara aşı şartı mahkemeden döndü22 Ocak 2022 Cumartesi 09:40
  • Bakan Soylu, AFAD'da incelemelerde bulundu!22 Ocak 2022 Cumartesi 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti