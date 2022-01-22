İçişleri Bakanlığı duyurdu: 986 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde 'Huzurlu Sokaklar ve Narkodik Suçları Uygulaması'nda 372 bin 725 kişinin kontrol edildiğini, 986 aranan kişinin yakalandığını ve 49 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, güvenlik güçlerimizin her zaman ve her yerde varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olacak şekilde suç işleme amacındakilerin caydırılması amacı ile özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane,

kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation vb. oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması” yapılmıştır.

Ülke genelinde 11.562 karma ekip, 267 dedektör köpek ve 45.479 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 372.725 şahıs kontrol edilmiş, 986 aranan şahıs yakalanmış, 49 şahıs gözaltına alınmıştır.

111 şahsa idari ve 59 şahsa adli olmak üzere toplam 170 şahsa işlem yapılmıştır. Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulamasında, 85.230 araç kontrol edilmiş, 3.407 araca idari para cezası uygulanmış, 375 araç trafikten men edilmiş, 5 aranan araç yakalanmıştır.

18.802 işyeri denetlenmiş, 77 işyerine idari para cezası uygulanmıştır. Uygulamalarda, 28 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet av tüfeği, 12 adet kesici/delici alet, 11 adet kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilmiştir.