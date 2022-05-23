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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir terörist daha teslim oldu!

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir terörist daha teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan  örgüt mensubu sayısı 33'e yükseldi. 

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