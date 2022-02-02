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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de yeni operasyon başladı

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de yeni operasyon başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde “EREN KIŞ-18 (HAKKARİ-KAZAN VADİSİ) J.ASB.BÇVŞ.TİMUÇİN ALADAĞ” Operasyonu başlatıldı.

1050 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1050 personel [(68) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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