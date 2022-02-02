İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hakkari'de yeni operasyon başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde “EREN KIŞ-18 (HAKKARİ-KAZAN VADİSİ) J.ASB.BÇVŞ.TİMUÇİN ALADAĞ” Operasyonu başlatıldı.
1050 PERSONEL GÖREV ALIYOR
Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1050 personel [(68) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.
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