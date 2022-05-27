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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Müsilaj operasyonunda yeni gelişme!

İçişleri Bakanlığı, EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince 16 ilde eş zamanlı yapılan Müsilaj Operasyonunda 263 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Müsilaj operasyonunda yeni gelişme!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından 16 ilde eş zamanlı yapılan “Müsilaj” adlı operasyonda 263 şüpheli gözaltına alındı.

KOM ekiplerince dün sabah Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak illerinde eş zamanlı olarak “Müsilaj” adlı operasyon düzenlendi.

Turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde yapılan operasyon, turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, devlet büyüklerinin adını kullanmak suretiyle şahısları dolandırdıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri, suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden gruplara yönelik gerçekleşti.

13 organize suç örgütü ve suç örgütü dahilinde aranan şahıslar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubuna yönelik yapılan operasyonda 263 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 52 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 175 adet tabanca, 41 adet tüfek, 2 bin 630 adet fişek, çok sayıda kesici, delici alet, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 1 milyon 605 bin TL, 10 bin euro ile çok sayıda usulsüz düzenlenmiş çek ve senede de el konuldu. 

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