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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 648 personel ile 'Eren Kış -28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu' başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde “EREN KIŞ-28 (ŞIRNAK-GABAR DAĞI) ŞEHİT J.ER ADEM ERBAŞ” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (648) personel [(40) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI  ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor. 

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