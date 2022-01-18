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İçişleri Bakanlığı: Eren KIŞ-16 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: Bingöl'de 'Eren KIŞ-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu' başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı: Eren KIŞ-16 operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Bingöl'de "Eren Kış-16 (Bingöl-Sağgöze) Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu" başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonundaki operasyonda 71 operasyonel tim, 960 jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucusu görev alıyor.

Operasyonla halen kış üstlenmesindeki teröristleri "Ara-Bul-Yok Et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem başta olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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