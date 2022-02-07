İçişleri Bakanlığı: Isparta Vali Vekilliği'ne eski Samsun Valisi Osman Kaymak görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 testi pozitif çıkan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine vali vekili olarak, afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi Osman Kaymak'ın görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Vali Seymenoğlu'nun, Isparta'da yoğun kış şartlarıyla mücadele döneminde görevinin başındayken Kovid-19'a yakalandığı ve evinde karantinaya girdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak, 5 Şubat itibarı ile valimizin karantina süresince Isparta Vali Vekilliği'ne görevlendirilmiştir.

Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir."