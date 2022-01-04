İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 2021'de 1140 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 2021'de tüm terör örgütlerden 1140 kişinin etkisiz hale getirildiğini ve bunların 84'ünün sözde üst düzey terörist olduğunu bildirdi.

İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "2021 Yılı Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

2021'in afet ve salgın gündeminin öne çıktığı bir yıl olduğunu belirten Çataklı, bu yılın Bakanlığın hem normal görevlerini sürdürdüğü hem de vatandaşları yeniliklerle buluşturduğu bir yıl olduğunu kaydetti.

Çataklı, bu kapsamda, AFAD Acil Mobil Uygulama programı ve yeni nesil 112 Acil Çağrı sistemine entegrasyon çalışmalarını tamamladıklarını hatırlatarak, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında 57 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi.

"Sel afetlerinde 16 bin, orman yangınlarında 22 bin personel görev aldı"

Sadece bu yıl Düzce, Rize, Artvin, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel afetlerinde 16 bin 490 personelin ve 6 bin 48 aracın görev aldığını bildiren Çataklı, orman yangınlarına ise toplam 22 bin 619 personel, 7 bin 935 araç ve iş makinesi ile müdahale yapıldığını kaydetti.

Çataklı, yangın ve sel afetleri destek hesaplarına 1 milyar 245 milyon 870 bin lira bağış yatırıldığına değinerek, "2021'de afet kapsamında 11 bin 515 konut, 126 iş yeri ve 130 ahırın yapımı tamamlanmış. 1960 yılından bugüne tamamlanan afet konutu sayısı ise toplamda 324 bin 411'e ulaşmış." bilgisini verdi.

2022'nin tatbikat yılı ilan edildiğini anımsatan Çataklı, afetlerle mücadele kapsamında başlatılan Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nın (TARAP) bu yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.

"2021 yılı tüm terör örgütleri için hüsran yılı oldu"

Çataklı, İçişleri Bakanlığının ikinci sıraya düşmeyecek olan gündeminin terörle mücadele olduğunu vurgulayarak, "2021 yılı tüm terör örgütleri için çok açık bir şekilde ifade etmek isteriz ki tam bir hüsran yılı olmuştur. Şimdiden söyleyeyim, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleri, 2022 yılında Allah'ın izniyle 2021 yılını mumla arayacaklar. Hiçbir taş, hiçbir mağara kovuğu, hiçbir hücre onları kurtaramayacaktır." diye konuştu.

PKK'nın 40 yıldır silahlı eylem yaptığına değinen Çataklı, "Şu an için geldiği noktada dağlarda 156'nın altına düşmüş durumda. Kendileri de çok iyi biliyor ki kovuklarından çıkamıyor." ifadesini kullandı.

Çataklı, tüm terör örgütleriyle eş zamanlı olarak mücadelelerini sürdürdüklerinin ve başarılı olduklarının altını çizerek, "Yılda 5 bin yeni eleman katılırken yapamadıklarını, bugün tamamı 156'dan az elemanla zaten yapamayacaklarını biz de biliyoruz, artık onlar da biliyor." dedi.

"Terör örgütlerine 143 bin 321 operasyon yapıldı"

2021'de kırsalda 504'ü büyük ve orta çaplı olmak üzere 124 bin 159, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 19 bin 162 olmak üzere toplam 143 bin 321 operasyon yapıldığını bildiren Çataklı, şöyle devam etti:

"Yılın tamamında tüm terör örgütlerden 1140 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu yıl etkisiz hale getirilen teröristlerden toplam 84'ü sözde üst düzey terörist olup, bunların 11'i kırmızı, 2'si mavi, 5'i yeşil, 24'ü turuncu, 35'i de gri listedeki teröristlerdir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 809'u PKK/KCK, 320'si DEAŞ, 11'i sol terör örgütü mensubudur. Bu yıl 200 terör örgütü elemanı, ikna edilerek dağdan indirilmiş ve teslim olmuştur. Bu sayı şunun için önemli. 2021'de örgüte 51 kişi katılmıştır. Yani örgüte katılımın 4 katını ikna ederek arkadaşlarımız dağdan indirdiler. Yıl sonu itibarıyla yurt içindeki terörist sayısı 156'nın altına inmiş durumdadır.

Yapılan operasyonlar neticesinde, 2020'de 1232 sığınak, barınak, mağara ele geçirilmişken, 2021'de 1548 mağara, barınak, sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. 1005 silah ki bunların 574'ü ağır, 4'ü füze, 5 uçaksavar, 3 havan, 46 roketatar/lav, 23 makineli tüfek, 29 keskin nişancı tüfeği, 68 M16, 363 kalaşnikov/piyade tüfeği, 924 el bombası, 6,3 ton patlayıcı madde ki 244 kilogramı plastik, 312 mayın/EYP imha edildi, 145 bin 540 de muhtelif çapta mühimmat ele geçirilmiştir."

"Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 293 bin 905 kişi gözaltına alındı"

Çataklı, 2020'ye göre kıyaslandığında 2021'de silahlı saldırı, çatışma, sabotaj, kundaklama, taciz atışı, mayın ve EYP eylemlerinde yüzde 53 oranında azalma görüldüğünü ve 2021'de 183 terör eyleminin engellendiğini dile getirerek, "PKK/KCK'nın telsiz kestirmelerine baktığımızda, 2020 yılında 443, 2021 yılı sonunda ise yüzde 66 azalış ile 153 telsiz kestirmesi alınmıştır. Ayrıca 2021 yılında 184 telsiz ele geçirilmiştir, 2020'de bu sayı 206'ydı." dedi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2021'de yapılan 215 bin 228 operasyonda 293 bin 905 kişinin gözaltına alındığını ve 26 bin 128 kişinin tutuklandığını açıklayan Çataklı, şöyle devam etti:

"Yapılan operasyonlarda, 57 ton 693 kilo esrar, 614 kilo kokain, 5 milyon 975 bin 214 adet ectasy, 70 milyon 225 bin 427 kök kenevir bitkisi, geçen yıla göre yüzde 76,8 artışla 5 ton 290 kilo skunk, yüzde 54,4 artışla 20 ton 457 kilo eroin, yüzde 57 artışla 2 ton 129 kilo sentetik kannabinoid, yüzde 28,4 artışla 4 ton 776 kg metamfetamin, yüzde 97,2 artışla 5 milyon 335 bin 204 adet captagon, yüzde 98.3 artışla 8 milyon 449 bin 424 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir.

Uyuşturucunun sahadaki önemli kullanım alanlarından olan metruk binalarla ilgili olarak bugüne kadar tespit edilen 107 bin 884 metruk binanın 72 bin 192'si yıkılmış. 16 bin 371'inin de metrukluk vasfı giderilmiş. 19 bin 321 metruk binanın yıkım ya da metrukluk vasfını gidermek maksadıyla onarım çalışmaları halen sürüyor."

Çataklı, bir önceki yıla göre 2021'de uyuşturucu kaynaklı ölümlerin yüzde 8,6 azalışla 175'ten 160'a gerildiğine işaret ederek, "E​​​n İyi Narkotik Polisi: Anne" Projesi ve Uyuşturucuyla Mücadele Mobil Uygulaması (UYUMA) ile şu ana kadar 11 bin 270 etkinlikte 449 bin 238 anne ve anne adayına ulaşıldığını kaydetti.

"Kaçakçılıkla mücadelede 21 bin 551 operasyon yapıldı"

Kaçakçılıkla mücadelede 2021'de düzenlenen 21 bin 551 operasyonda, 33 bin 150 kişinin gözaltına alındığını ve 491 kişinin adli makamlar tarafından tutuklandığını duyuran Çataklı, operasyonlarda, 5 milyon 238 bin 844 litre kaçak akaryakıt, 6 milyon 442 bin 364 paket kaçak sigara ve 1 milyon 451 bin 466 litre kaçak alkollü içkinin ele geçirildiğini aktardı.

Çataklı, 2020-2021 arasında, günlük ortalama olay sayıları bazında otomobilden hırsızlık olaylarının yüzde 78'den yüzde 68'e, kapkaç olaylarının yüzde 7'den yüzde 5'e, yankesiciliğin yüzden 25'ten yüzde 18'e, evden hırsızlık olayının ise 158'den 153'e gerilediğini bildirerek, şu bilgileri verdi:

"Aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları kapsamında, 2021 yılında hayatını kaybeden kadın sayısı ise 307 olarak gerçekleşmiştir. Özellikle 15 Temmuz sonrasında gerçekten ciddi bir yatırımla önemli bir kapasiteye ulaştığımız siber suçlarla mücadelede 2021'de, geçen yıla göre yüzde 94 artışla 146 bin 167 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 60 bin 51 kişi hakkında yasal işlem tesis edilmiş, gözaltına alınan 1911 kişiden 73'ü adli makamlarca tutuklanmıştır."

"162 bin 996 düzensiz göçmen yakalandı ve 7 bin 918 organizatör tutuklandı"

2021'de düzensiz göçle mücadelede 23 bin 676'sı denizlerde olmak üzere toplam 162 bin 996 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 7 bin 918 organizatörün gözaltına alındığını söyleyen Çataklı, Sahil Güvenlik Komutanlığınca 19 bin 695 kişinin denizlerde sağ olarak kurtarıldığını kaydetti.

Çataklı, 2020'de kanuna aykırı 461 eylemin yüzde 43'ünün, 2021'de ise kanuna aykırı 750 eylemin 462'sinin güç kullanmadan müzakereyle sonuçlandırıldığını belirterek, "2021 yılı içerisinde meydana gelen 2 bin 32 ölümlü trafik kazasında 2 bin 422 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 185 bin 492 yaralanmalı trafik kazasında 276 bin 935 kişi yaralanmış, yayaların karıştığı kazalarda ise maalesef 350 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiştir." bilgisini verdi.

İBB'deki teftişe yönelik iddialar

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) teftişe yönelik raporun hazırlanması ile müfettişlerin AK Parti'ye üye olduğu ve milletvekili adayı olan isimlerin görevlendirildiği iddiasıyla ilgili soru üzerine Çataklı, "Henüz rapor tamamlanmadı." dedi.

Çataklı, teftişle ilgili 5 mülkiye müfettişinin yanı sıra Hazine ve Maliye müfettişi ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanı ve ticaret müfettişi olmak üzere 8 kişilik bir heyetin görevlendirildiğini bildirerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunların tabii olağan yetkileri çerçevesinde bilirkişi görevlendirme yetkileri de var. Dolayısıyla görevlendirilen bir arkadaşın adaylığıyla ilgili bir gündem var. Oysa görevlendirilen müfettiş sayısı 8. Bu görevlendirilen arkadaş, daha önce de İBB'de soruşturmalarda bulunmuş ve birçok dosyada soruşturma izni verilmemesi teklifi getirmiş. Ayrıca Anayasal hakkı insanların, birçok kamu kurum, kuruluşlarında, insanlar seçim öncesi istifa ediyorlar, aday olurlar. Seçilirler veya seçilemezlerse dönerler. Teftiş kurulunda da bu var. Birçok siyasi partiden, hemen hemen her siyasi partiden aday olup dönen arkadaş var. Hatta Cumhuriyet Halk Partisinden olanlar da var. Dolayısıyla bunlar, olayın ciddiyetiyle bağdaşmayan iddialar. Biz yaptıkları işlere bakarız, o işlerin sonuçlarına bakarız. O anlamda yapılan işlem hukuka tümüyle uygun. Olayın içeriğine bakmakta fayda var."

Kılıçdaroğlu'nun dinlenme iddiaları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinlenme iddialarına ilişkin soru üzerine Çataklı, şunları söyledi:

"Bunların ayrıntısını Sayın Kılıçdaroğlu versin. Çünkü kendisiyle ilgili daha önce de açıklamıştık. Açıklamamız doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kendisini oraya gidip bu iddialarını dile getirmeye ve ispatlamaya davet ediyoruz. Türkiye bir hukuk devleti. Herkes yasal olarak yaptığı işlemlerin, eylemlerinin, söylemlerinin sorumluluğunu taşımak zorunda. Ona da bir imkan vermiş olduk. Buyursun gidip orada izah etsin."