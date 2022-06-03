İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: Mayıs ayında toplam 22 terör eylemi engellenmiştir. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur.

2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6’sı büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1.221 operasyon yapılmıştır.

- Mayıs ayında toplam 22 terör eylemi engellenmiştir. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir.