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İçişleri Bakanlığı Suriye’nin kuzeyinde 18 teröristin yakalandığını bildirdi

İçişleri Bakanlığı, Suriye Cerablus ve Bab bölgelerinde Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarla 5 PKK/YPG ve 13 DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere toplamda 18 teröristin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Suriye’nin kuzeyinde 18 teröristin yakalandığını bildirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca istihbarat çalışmaları yapıldı. 

Çalışmalar sonucunda Bab ve Cerablus bölgelerinde 3 Aralık’ta yapılan operasyonlarda propaganda, eleman temini, taban genişletme ve istihbarat faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda aralarında örgütün sözde maliye emirinin de bulunduğu 13 DEAŞ üyesi yakalandı. Aynı gün Cerablus bölgesine gönderildiği belirlenen ve eylem arayışı içinde olduğu belirlenen 5 PKK/YPG/KCK terör örgütü mensubu da gözaltına alındı. 

Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 10 kilo el yapımı patlayıcı bomba düzeneği, kalaşnikof tüfek, 4 bomba elektronik devre kartı, 1 tabanca ve 253 fişek ele geçirildi. 

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