İçişleri Bakanlığı Suriye’nin kuzeyinde 18 teröristin yakalandığını bildirdi

İçişleri Bakanlığı, Suriye Cerablus ve Bab bölgelerinde Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarla 5 PKK/YPG ve 13 DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere toplamda 18 teröristin yakalandığını bildirdi.