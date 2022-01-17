  • BIST 2.072,93
  • Altın 784.34108
  • Dolar 13.526
  • Euro 15.4392
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 1 °C
  • Konya -6 °C
»

İçişleri Bakanlığına 17 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 17 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.
İçişleri Bakanlığına 17 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, adaylar başvurularını 31 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi "www.icisleri.gov.tr" ve "www.nvi.gov.tr" adresleri üzerinden 21 Şubat'ta ilan edilecek.

Yazılı sınav 6 Mart'ta, sözlü sınav ise 21-22-23 Mart tarihlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gezi Parkı ve Çarşı davasında kritik gün!17 Ocak 2022 Pazartesi 09:34
  • Ankara Büyükşehir Meclisi’nden oybirliği ile yerel basına ilan desteği17 Ocak 2022 Pazartesi 09:34
  • Yolu açıp, doğum sancısı çeken kadını hastaneye kaldırdılar17 Ocak 2022 Pazartesi 09:17
  • Otomobil önünde seyreden TIR’a çarptı; 2 ölü, 1 yaralı17 Ocak 2022 Pazartesi 09:16
  • Traktör ile ağaç arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:15
  • Minibüsle çarpışan motosikletli kurye öldü17 Ocak 2022 Pazartesi 09:14
  • İzmir'de trans birey cinayeti17 Ocak 2022 Pazartesi 09:14
  • Japonya, Kuzey Kore'nin iki balistik füze denediğini bildirdi17 Ocak 2022 Pazartesi 09:12
  • Türkiye ve dünya gündemi17 Ocak 2022 Pazartesi 09:09
  • Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü17 Ocak 2022 Pazartesi 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti