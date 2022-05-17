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İçişleri Bakanlığınca Eren Abluka-10 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığınca, 915 personelin katılımıyla Eren Abluka-10 Ağrı Dağı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde bölgeye sızmaya çalışan 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığınca Eren Abluka-10 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren Abluka-10 Ağrı Dağı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonunun başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Eren Kış-9 Ağrı Dağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'nın sözde Ağrı Dağı grubunun etkisiz hale getirildiği, örgütün bölgeyi takviye etmeye çalıştığı ve  MİT tarafından İran'dan 5 kişilik terörist grubun bölgeye sızacağı yönündeki istihbari bilgiler üzerine ARA-BUL-YOK ET stratejisiyle Eren Abluka-10 Operasyonunun başlatıldığı ifade edildi. Operasyona, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Komando, JÖH, Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 52 operasyonel tim toplam 915 personelin katıldığı aktarıldı.

1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İran sınırından bölgeye sızmaya çalışan 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Birlikler tarafından İran sınırından itibaren Ağrı Dağı bölgesindeki tüm barınma alanları ve mağaralar didik didik aranırken, operasyonun ilk gününde çıkan çatışmada bölgeye sızmaya çalışan 1 bölücü terör örgütü mensubu, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi. Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında, 19 Şubat 2022 tarihinde Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli 'Eren Kış-9 (Ağrı Dağı) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokuması başlatılmış, tespit edilen bir mağarada 80 gün süren çalışamalar neticesinde PKK'nın sözde Ağrı Dağı grubu yok edilmişti. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor."

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