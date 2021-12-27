İçişleri duyurdu: Alkol Operasyonu 23 bin adreste başladı

İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sahte içki üretenlere yönelik operasyon başlattı. 'Alkol' adı verilen operasyonda sahte içki üretimi yapıldığı değerlendirilen adreslerde arama yapılıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, halk sağlığının korunması ve kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde bugün 14.00-19.00 saatleri arasında 'Alkol' kod adlı eş zamanlı operasyon başlatıldı. 20 bin 863 personelden oluşan 6 bin 329 ekibin katıldığı operasyonda, ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe gibi alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23 bin 103 adreste arama yapılıyor.