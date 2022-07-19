İçişleri duyurdu: PKK'ya yeni operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Van'da 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Van'da 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Operasyonda Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 530 personel 45 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri'nden yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.