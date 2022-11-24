İcradan satılık 2018 Nissan Navara

Adıyaman’da 2018 model Nissan Navara icra yoluyla satılıyor. Açık artırma ile gerçekleşecek satış işlemini Adıyaman İcra Dairesi Müdürlüğü yapıyor. Birinci ihale tarihi 04.01.2023.

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Adıyaman’da 2018 model Nissan Navara icra yoluyla satılıyor.

Açık artırma ile gerçekleşecek satış işlemini Adıyaman İcra Dairesi Müdürlüğü yapıyor.

Birinci ihale tarihi 04.01.2023.

Muhammen bedeli 500 bin TL olarak ilan edilen 2018 model Nissan Navara için ilk ihalede alıcı çıkmaz ise 08/02/2023 tarihinde ikinci ihale yapılacak.

İcradan satılık Nissan Navara ile ilgili ilanın detayları için TIKLAYIN.

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