İcralık borçlara ilişkin yeni düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki icralık borçların tasfiye edileceğini duyurdu.

Pandemi dönemiyle başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilerleyen küresel ekonomik kriz, gıda, enerji ve birçok sektörde fiyatların artmasına neden oldu..

Enflasyonun yükselmesiyle yaşanan hayat pahalılığıyla mücadele eden orta ve dar gelirli vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde geldi.

İcra borçlarına yeni düzenleme

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, vatandaşların icra takibine uğrayan borçlarının tasfiye edileceğini duyurdu.

Buna göre; 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış, 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesi ve tasfiye edilmesi sağlanacak.

"2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz.

15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz.

Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme adımını, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla Cumhur İttifakı'nın meclis grupları hemen atacaktır."