  • BIST 1.924,02
  • Altın 786.40959
  • Dolar 13.6285
  • Euro 15.2949
  • Ankara -9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -7 °C
»

İDDEF İdlib için yardım seferberliği başlattı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), soğuk hava koşullarından olumsuz etkilenen savaş mağduru Suriyeli aileler için yardım kampanyası başlattı.
İDDEF İdlib için yardım seferberliği başlattı

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, soğuk hava koşulları altında yaşam mücadelesi veren İdlib'deki savaş mağduru ihtiyaç sahipleri için "İyilik Isıtır" sloganıyla harekete geçildi.

Suriye'nin kuzeyindeki kamplar ve İdlib kırsalında yıl boyunca insani yardım çalışmalarını sürdüren federasyon, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi, kışlık kıyafet, battaniye, kurban eti ve yakacak dağıttı.

Ağır kış şartları sonucu donarak hayatını kaybeden çocuklar olduğu belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İç savaş, zorunlu göç, salgın ve ağır kış şartları altında ezilen kardeşlerimize umut olmaya çalışarak, sıkıntılarını azaltmaya çalışıyoruz. Meşhed Ruhin bölgesindeki İsmailağa köyünde 500 metre derinliğe sondaj yapılarak inşa edilen su kuyusuna entegre edilen 75 tonluk depo ve güneş enerjili pompa sistemi sayesinde kardeşlerimiz artık soğuk kış şartlarında kuyudan evlerine su taşımak zorunda kalmayacaklar. Öte yandan hayırseverlerimizin desteğiyle tamamladığımız İdlib İsmailağa Cami inşasında son aşamaya geldik. Bölgenin ibadet ve ilim merkezi olacak caminin ışıklandırma ve ses sistemi tamamlanırken, halıları serildi."

Hayırseverler kampanyaya "www.iddef.org" internet sitesinden, ilgili hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla ya da 02126210065 numaralı telefon numarasından bilgi alarak destekte bulunabiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığı bildirildi27 Ocak 2022 Perşembe 09:27
  • 4 il için yoğun kar uyarısı27 Ocak 2022 Perşembe 09:26
  • Karın kapattığı yolda bırakılan motosikleti temizleyip çaldılar27 Ocak 2022 Perşembe 09:15
  • Bekçilerden kaçarak su kanalına girdi, yakalanacağını anlayınca intihar girişiminde bulundu27 Ocak 2022 Perşembe 09:13
  • BJK eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti27 Ocak 2022 Perşembe 09:11
  • Tarsus’ta yük treni, demiryoluna bırakılan otomobile çarptı27 Ocak 2022 Perşembe 09:07
  • 'Dur' ihtarına uymadı; iş yeri, otomobil ve elektrik direğine çarptı27 Ocak 2022 Perşembe 09:06
  • Aşırı hız kazayla bitti, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı27 Ocak 2022 Perşembe 09:05
  • 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ece, öldü27 Ocak 2022 Perşembe 09:04
  • İsrail polisi Kudüs'te15 Filistinli genci gözaltına alındı27 Ocak 2022 Perşembe 09:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti