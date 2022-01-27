İDDEF İdlib için yardım seferberliği başlattı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), soğuk hava koşullarından olumsuz etkilenen savaş mağduru Suriyeli aileler için yardım kampanyası başlattı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, soğuk hava koşulları altında yaşam mücadelesi veren İdlib'deki savaş mağduru ihtiyaç sahipleri için "İyilik Isıtır" sloganıyla harekete geçildi.

Suriye'nin kuzeyindeki kamplar ve İdlib kırsalında yıl boyunca insani yardım çalışmalarını sürdüren federasyon, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi, kışlık kıyafet, battaniye, kurban eti ve yakacak dağıttı.

Ağır kış şartları sonucu donarak hayatını kaybeden çocuklar olduğu belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İç savaş, zorunlu göç, salgın ve ağır kış şartları altında ezilen kardeşlerimize umut olmaya çalışarak, sıkıntılarını azaltmaya çalışıyoruz. Meşhed Ruhin bölgesindeki İsmailağa köyünde 500 metre derinliğe sondaj yapılarak inşa edilen su kuyusuna entegre edilen 75 tonluk depo ve güneş enerjili pompa sistemi sayesinde kardeşlerimiz artık soğuk kış şartlarında kuyudan evlerine su taşımak zorunda kalmayacaklar. Öte yandan hayırseverlerimizin desteğiyle tamamladığımız İdlib İsmailağa Cami inşasında son aşamaya geldik. Bölgenin ibadet ve ilim merkezi olacak caminin ışıklandırma ve ses sistemi tamamlanırken, halıları serildi."

Hayırseverler kampanyaya "www.iddef.org" internet sitesinden, ilgili hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla ya da 02126210065 numaralı telefon numarasından bilgi alarak destekte bulunabiliyor.