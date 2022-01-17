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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün yapılacak bazı seferleri iptal edildi.
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruda iptal seferler şöyle açıklandı:

07.06 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

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