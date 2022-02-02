Iğdır’da 1 milyon 200 bin lira değerinde 93 tüp 'yılan zehri' ele geçirildi

Iğdır’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan 92 tüp yılan zehri ele geçirildi.