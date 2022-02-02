Iğdır’da 1 milyon 200 bin lira değerinde 93 tüp 'yılan zehri' ele geçirildi

Iğdır’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan 92 tüp yılan zehri ele geçirildi.
02 Şubat 2022 Çarşamba 10:05
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 31 Ocak’ta yurtdışından getirilen 1 milyon 200 bin lira değerinde 93 tüp yılan zehri ele geçirdi.
Zehirle ilgili Iğdır'da gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.