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Iğdır’da 1 milyon 200 bin lira değerinde 93 tüp 'yılan zehri' ele geçirildi

Iğdır’da 1 milyon 200 bin lira değerinde 93 tüp 'yılan zehri' ele geçirildi
Iğdır’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan 92 tüp yılan zehri ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 31 Ocak’ta yurtdışından getirilen 1 milyon 200 bin lira değerinde 93 tüp yılan zehri ele geçirdi.

Zehirle ilgili Iğdır'da gözaltına alınan 3 şüpheli  hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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