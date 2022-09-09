Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu

Iğdır'da, 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu, dua edildi.