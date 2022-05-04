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Iğdır'da etkili olan sağanak sel ve heyelana neden oldu

Iğdır'da sağanağın yol açtığı sel heyelana neden oldu.
Iğdır'da etkili olan sağanak sel ve heyelana neden oldu

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde akşama doğru başlayan yağmur etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Aralıksız devam eden sağanağın etkisiyle ilçenin yüksek kesimli bölgelerinden gelen sel, beraberinde toprak, taş ve kayaları Iğdır-Kars kara yoluna taşıdı.

Burada biriken toprak, taş ve kayalar nedeniyle trafik geçici olarak sağlanamadı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine iş makineleriyle temizlenen yol, yeniden ulaşıma açıldı.

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