İHA ve SİHA'lar teröristlerle suçlulara göz açtırmıyor

Erzurum'da konuşlu İHA ve SİHA filosu, terörle mücadelenin yanı sıra narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadelede, sınır güvenliğinde, toplumsal olayların ve gösterilerin izlenmesi, takibi ve güvenliğinin sağlanmasında kullanılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığının koordinesinde Erzurum'da görev yapan insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) oluşan filo, başta teröristler olmak üzere suçluların korkulu rüyası oluyor.

​​​​​​​Türkiye genelinde sayılı merkezlerde konuşlu olan Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'ların bir kısmının bulunduğu Erzurum'daki filo, EGM Havacılık Daire Başkanlığının koordinesinde, terörle mücadele başta olmak üzere suçluların takibi ve yakalanmasında önemli görevler üstleniyor.

Sorumluluk alanları olan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde adeta kuş uçurmayarak suçlulara göz açtırmayan filodaki İHA ve SİHA'ların kumanda merkezinde, zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan pilotlar görev alıyor.

Bu pilotlar kontrolünde uçuş yapan İHA ve SİHA'lar, yüksek çözünürlüğe sahip görüntü kayıtları sayesinde sorumluluk bölgelerini 7 gün 24 saat gözleyip teröristler ile suçluları arıyor.

Erzurum'dan havalanarak hem Doğu Anadolu hem de Güneydoğu Anadolu bölgelerini gözetim altında tutan İHA ve SİHA'lar, bugüne kadar çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesinde etkin rol oynadı.

İnsansız hava araçları, terör, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında, sınır güvenliğinde, toplumsal olayların ve gösterilerin izlenmesi, takibi ve güvenliğinin sağlanmasında kullanılıyor.

Bu tür olayların yanı sıra kara yolu trafik güvenliği denetimleri, deprem, sel ve benzeri doğal afetlerdeki arama kurtarma faaliyetleri ile keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde aktif rol üstlenen Erzurum'daki filo, diğer güvenlik birimleriyle koordineli çalışma yürütüyor.

Terör hedeflerini tam isabetle vuruyorlar

Terörle mücadelede etkin kullanılan İHA ve SİHA'lar, belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmasıyla operasyonlarda hava gücü olarak katkı sağlıyor.

Erzurum'dan havalanarak sorumluluk bölgesini saniye saniye kayıt altına alan İHA ve SİHA'ların her iniş ve kalkış öncesinde büyük özveriyle bakımları yapılıyor.

Dosta güven düşmana korku veren Erzurum'daki filoda bulunan İHA ve SİHA'lar, bölgedeki zorlu hava koşullarına rağmen ortaya koydukları uçuş süresiyle bölgenin terörle mücadelede önemli bir yükünü üstleniyor.

Palandöken'in doğal güzelliğini de kaydettiler

İHA ve SİHA'ların kameralarına yansıyan görüntülerde Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken de bulunuyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak keyfini çıkaran yerli ve yabancı turistleri görüntüleyen İHA ve SİHA'ların aldığı görüntülerin yüksek çözünürlükte olması dikkati çekti.