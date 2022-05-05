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Ihlara Vadisi'nde heyelan; kaya parçaları köy yoluna düştü

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasındaki Ihlara Vadisi'nde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Belisırma köyü yoluna 2 kaya parçası düştü. Selime beldesinde ise 4 ev ile 2 mandırayı su bastı.
Ihlara Vadisi'nde heyelan; kaya parçaları köy yoluna düştü

Kapadokya'nın başlangıç bölgesi olan Aksaray'daki Ihlara Vadisi'nin bulunduğu bölgede, dün gece sağanak etkili oldu. Toprak kayması meydana gelirken, vadiden Belisırma köyü yoluna 2 kaya parçası düştü. Yaralanan olmazken, yol bir süre ulaşıma kapatıldı. Selime beldesinde ise 4 ev ve 2 mandırayı su bastı. 

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, bölgede incelemelerde bulundu. Vali Aydoğdu, yaralanan olmadığını ve hasar tespit çalışmasının başlatıldığını belirtti.

Belisırma köyünde restoran işleten Kerim Yasav da “Dün gece etkili olan aşırı yağışlarından dolayı gece yarısı bir gürültü duyduk. Gece olduğu için hangi tarafa düştüğünü bilemedik. Melendiz Çayı da taştı ve lokantaların suya bulunan şark köşeleri suya kapılıp gitti. Esnaf olarak üzgünüz'' dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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