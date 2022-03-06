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İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar vefat etti

İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar vefat etti

Afyon'un Emirdağ ilçesinde 1970 yılında doğan Yaşar, gazetecilik mesleğine 1988'de Türkiye gazetesinde başladı.

Yaşar, 1994 yılına kadar sırasıyla sağlık, polis-adliye ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. TGRT ve Türkiye Gazetesinin Londra muhabirliği görevini de yürüten Yaşar, 2000 yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü, 2007'de İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Temsilciliği ve 2011'de de TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi. Yaşar, 2018'den bu yana da İhlas Medya Ankara Temsilciliği görevini yapıyordu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan gazeteci Yaşar için taziye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Batuhan Yaşar kardeşimizin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesi, sevenleri ve basın camiamıza başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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