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İhracat ve ithalat birim değer endeksleri Kasım 2021'de yükseldi

İhracat birim değer endeksi, Kasım 2021'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7, ithalat birim değer endeksi yüzde 29,3 arttı.
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri Kasım 2021'de yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2021 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 yükseldi. Endeks, önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,1, yakıtlarda yüzde 83,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,3 artış kaydetti.

İthalat birim değer endeksi bu dönemde yıllık bazda yüzde 29,3 yükseldi. Endeks önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 46,9, yakıtlarda yüzde 137,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15,6 artış gösterdi.

İhracat miktar endeksi yüzde 21,8 arttı
İhracat miktar endeksi Kasım 2021'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artış olarak kayıtlara geçti. Endeks önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18, yakıtlarda yüzde 34,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,3 arttı.

İthalat miktar endeksi ise kasımda yıllık bazda yüzde 1,5 azaldı. Endeks önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 14,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9, yakıtlarda yüzde 9,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,1 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Ekim 2021'de 150,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,5 artarak, kasımda 150,8'e çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Kasım 2020'de 135 olan ihracat miktar endeksi yüzde 17 artarak, Kasım 2021'de 157,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ekimde 101,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 11 artarak, kasımda 112,5'e yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise, Kasım 2020'de 120,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,7 azalarak, Kasım 2021'de 114,9 olarak belirlendi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Kasım 2020'de 96,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 14,6 puan azalarak, Kasım 2021'de 81,6 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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