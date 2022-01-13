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İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen destek miktarı artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarını 1259 liradan 1611 liraya yükselttiklerini bildirdi.
İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen destek miktarı artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022 Ocak ayı SED ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok sosyal hizmeti bulunduğunu ifade eden Bakan Yanık, SED'in de çocukları desteklemek için ödendiğini ifade etti.

Bakan Yanık, aile odaklı bir sosyal hizmet modeli olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailesinden uzakta büyümesini önlenmeyi amaçladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. SED ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Aynı zamanda çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz. SED miktarı her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirleniyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama SED miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin TL yatıracağız."

Ödemelerin, 15 Ocak'a kadar tamamlanacağını belirten Bakan Yanık, SED hizmetinden 142 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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