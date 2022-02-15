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İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için şubatta 236 milyon lira SED ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları için şubat ayında toplam 236 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.
İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için şubatta 236 milyon lira SED ödemesi yapıldı

Yanık, "Şubat Ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Ödemesi"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın birçok sosyal hizmet sunduğunu belirten Yanık, SED'in de çocukların desteklenmesine yönelik bir hizmet modeli olduğunu aktardı.

Yanık, aile odaklı bir uygulama olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden uzakta büyümesinin önlenmesinin amaçlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için bu ay toplam 236 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödüyoruz. SED, ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları amacıyla ödenmektedir.

SED hizmetimizle ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemeyi, aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle aile bireylerinin birbirinden kopmasını önleyerek, çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için hem maddi hem de manevi destek sunuyoruz. SED ödemesinden yararlanan çocuklarımız için birçok etkinlik düzenleyerek maddi desteğin yanı sıra çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine de ortam sağlıyoruz."

Bakan Yanık, SED hizmetinden 144 bin çocuğun yararlandığını ifade ederek "Geçen ay her bir çocuk için ödenen ortalama miktar 1259 liradan 1611 liraya yükseltildi." hatırlatmasında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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