İhtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek 

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) hayırseverlerin vekalet yoluyla bağışladığı yüz binlerce kurbanı, milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırmak için Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Kurban Bayramı’nda gerçekleştirecekleri yardımlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Göğsümüzde gururla taşıdığımız al bayrağımızın gölgesinde vekaletle kurban organizasyonumuz kapsamında milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldüreceğiz" dedi.

Yarım asra yakın süredir yardım faaliyetleriyle Türk milletinin iyilik temsilcisi haline geldiklerini belirten İzani Turan, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla önce Türkiye’de sonra gönül coğrafyalarımızdaki ihtiyaç sahiplerine her yıl olduğu gibi bu bayramda da kurban hisselerini ulaştırmaya hazırlandıklarını ifade etti.

BİR MAVİ YELEKLE DÜNYAYA…

Dini usullere uygun olarak kesilip paketlenen kurban paylarının, üzerinde Türk bayrağının bulunduğu özel olarak hazırlanan kolilere, paketlere konularak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını aktaran Turan, "Vakfımız görevli ve gönüllüleri, üzerinde Türk bayrağı ve Vakıf logosunun bulunduğu mavi renkli yelekleriyle kurban bağış kolilerinin dağıtımını gerçekleştirecek. Kurban Bayramı’nda Türk milletinin yolunu gözleyen yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine kurban payının yanı sıra ay yıldızlı bayrağımız da hediye edeceğiz" şeklinde konuştu.

AY YILDIZLI BAYRAK DALGALANACAK

Hayırseverlerin destekleriyle Vakfın 149 ülkede yardım faaliyetleri sürdürdüğünün bilgisini veren Turan, “Nerede ihtiyaç sahibi insan var, nerede dert var, nerede bir gözyaşı varsa onların vicdan yükünü taşımak üzere Vakfımız oradadır. Yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle al yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz” ifadelerini kullandı.



