  • BIST 2.371,25
  • Altın 966.574
  • Dolar 16.9977
  • Euro 17.4077
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

İhtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek 

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) hayırseverlerin vekalet yoluyla bağışladığı yüz binlerce kurbanı, milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırmak için Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
İhtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek 

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Kurban Bayramı’nda gerçekleştirecekleri yardımlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Göğsümüzde gururla taşıdığımız al bayrağımızın gölgesinde vekaletle kurban organizasyonumuz kapsamında milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldüreceğiz" dedi.

Yarım asra yakın süredir yardım faaliyetleriyle Türk milletinin iyilik temsilcisi haline geldiklerini belirten İzani Turan, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla önce Türkiye’de sonra gönül coğrafyalarımızdaki ihtiyaç sahiplerine her yıl olduğu gibi bu bayramda da kurban hisselerini ulaştırmaya hazırlandıklarını ifade etti.

BİR MAVİ YELEKLE DÜNYAYA… 

Dini usullere uygun olarak kesilip paketlenen kurban paylarının, üzerinde Türk bayrağının bulunduğu özel olarak hazırlanan kolilere, paketlere konularak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını aktaran Turan, "Vakfımız görevli ve gönüllüleri, üzerinde Türk bayrağı ve Vakıf logosunun bulunduğu mavi renkli yelekleriyle kurban bağış kolilerinin dağıtımını gerçekleştirecek. Kurban Bayramı’nda Türk milletinin yolunu gözleyen yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine kurban payının yanı sıra ay yıldızlı bayrağımız da hediye edeceğiz" şeklinde konuştu.

AY YILDIZLI BAYRAK DALGALANACAK 

Hayırseverlerin destekleriyle Vakfın 149 ülkede yardım faaliyetleri sürdürdüğünün bilgisini veren Turan, “Nerede ihtiyaç sahibi insan var, nerede dert var, nerede bir gözyaşı varsa onların vicdan yükünü taşımak üzere Vakfımız oradadır. Yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle al yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz” ifadelerini kullandı. 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığından Kurban Bayramı tatili için 81 il valiliğine "trafik" genelgesi05 Temmuz 2022 Salı 12:37
  • Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor05 Temmuz 2022 Salı 12:36
  • 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan zanlılardan 171'i tutuklandı05 Temmuz 2022 Salı 12:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi05 Temmuz 2022 Salı 12:35
  • Nefes Operasyonu'nda 115 zanlı gözaltına alındı05 Temmuz 2022 Salı 12:35
  • Dolandırıcılık ve suç örgütü kurma suçundan tutuklanan Erol Evcil'in hakimlik ifadesi ortaya çıktı05 Temmuz 2022 Salı 12:34
  • Çay fiyatlarına zam geldi05 Temmuz 2022 Salı 12:32
  • Sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor05 Temmuz 2022 Salı 11:51
  • İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı tatili için 81 il valiliğine "trafik" genelgesi05 Temmuz 2022 Salı 11:44
  • Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu05 Temmuz 2022 Salı 11:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti