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İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 73 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 31 Ekim-13 Kasım haftasında 28 bin 808 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.
İki haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: 73 kişi hayatını kaybetti

17-30 Ekim tarihine ait verilerde ise 22 bin 887 kişinin testi pozitif çıkmış, 64 kişi hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanlığı iki haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı.

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Türkiye'de 31 Ekim-13 Kasım haftasında 28 bin 808 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi.

İki haftada iyileşen Kovid hasta sayısı ise 16 bin 897 olarak açıklandı.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 17 milyon 005 bin 537, toplam can kaybı ise 101 bin 400 oldu.

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