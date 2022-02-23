İki otomobilin çarpıştığı kazada birinin motoru koptu; 2 yaralı

DÜZCE'de, sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobilin çarptığı başka bir otomobil, orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazaya neden otomobilin de motoru koparken, 2 sürücü yaralandı.