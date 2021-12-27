Yenimahalle Belediyesi, İkinci Bahar Dayanışma Merkezleri’nde ücretsiz berber ve kuaför hizmeti başlattı.

İlk olarak; Karşıyaka İkinci Bahar Dayanışma Merkezi’nden kadın erkek 50 üye, YENİMEK kuaförlük sınıfında saçlarını kestirdi.

Çayyolu Refresh Hair Desing Studio’nun gönüllü olarak yaptığı saç kesim işlemleri Gazi, Serhat, Ata, Yenimahalle ve Turgut Özal İkinci Bahar Dayanışma Merkezi üyeleri için de devam edecek.

Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz

Yenimahalle Belediyesi olarak yaşlı dayanışma merkezlerine büyük önem verdiklerini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu hizmet aynı zamanda sosyal devlet anlayışına da uygun bir hizmet. Emekli olan ya da yaşı ilerlemiş olan hemşerilerimizin kendilerini daha iyi hissetmeleri ve güzel vakit geçirmelerini istedik. Bu merkezlerimizde bir araya gelen hemşerilerimiz hem hoşça vakit geçiriyorlar hem de düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle bir araya gelerek kaynaşıyorlar. Ücretsiz saç kesim hizmetimizin de üyelerimizin kendilerini yenileyerek biraz daha iyi hissetmeleri, moral bulmaları adına önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.