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İkinci el araç satışlarında 'kilometre dolandırıcılığı' PTT'nin hizmetiyle önleniyor

PTT AŞ ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında araçların muayene tarihi ve kilometresine ilişkin bilgiler 6 milyonu aşkın kişi tarafından sorgulandı.
İkinci el araç satışlarında 'kilometre dolandırıcılığı' PTT'nin hizmetiyle önleniyor

PTT AŞ ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması veya düşürülmesi sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten 6 milyonu aşkın kişi yararlandı.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren PTT AŞ'den aldığı bilgiye göre, 2017 yılında Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı.

Protokol kapsamında PTT AŞ tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça rastlanan kilometre sıfırlanması ve düşürülmesi konusundaki mağduriyetler engellendi.

Hizmet, araçların kilometrelerinin doğru şekilde öğrenilebilmesini sağlıyor
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce PTT AŞ ile paylaşılan verilere, Şirketin hizmete sunduğu uygulamalar üzerinden aracın plaka veya şasi numarası girilerek ulaşılabiliyor.

Hizmet, araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlıyor.

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine www.pttavm.com, HGS Mobil Uygulama, PTT Bank İnternet Bankacılığı ve PTT Bank Mobil Uygulaması aracılığıyla erişebiliyor.

Protokol kapsamında araçların muayene tarihi ve kilometresine ilişkin bilgiler 6 milyonu aşkın kişi tarafından sorgulanırken, "araç hasar sorgulama" yoluyla bugüne kadar yapılan sorgulama adedi 20 bini geçti.

"Kilometre sıfırlanması ve hasarlı araçların satışına ilişkin şikayetler arttı"
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, AA muhabirine, son zamanlarda ikinci el araç satışları konusunda vatandaşların yaşadıkları mağduriyetlerin basına yansıdığını belirterek, hem kilometre sıfırlanması ve düşürülmesi hem de hasarlı araçların satışına ilişkin şikayetlerin arttığını söyledi.

Araçların muayene tarihi ve kilometresi ile hasar kaydı sorgulama hizmetlerine vatandaşların yoğun talep gösterdiklerini dile getiren Gülten, "Vatandaşlarımız, Şirketimizin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometresini öğrenebilirler. Böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçebilirler." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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